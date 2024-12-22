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Лыжные гонки

Сегодня, 16:48

Сорин назвал заслуженной победу Непряевой на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Руслан Минаев
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал победу Дарьи Непряевой в гонке на 5 км с раздельного старта на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«Даша Непряева победила заслуженно. Для нее это первая полноценная победа на Кубке России. На прошлом Кубке она выиграла по чистому времени, не совсем объективный результат, потому что кто-то раньше, кто-то позже стартует. А сегодня была гонка с раздельного старта, и Даша победила достаточно уверенно. Для дистанции пяти километров девять секунд отрыва — это хороший задел», — цитирует Сорина «ВсеПроСпорт».

Непряева преодолела дистанцию за 14 минут 2,9 секунды. Второе место заняла Елизавета Маслакова (отставание — 8,9 секунды), третье время показала Екатерина Никитина (+11,8).

Источник: vseprosport.ru
Дарья Непряева
Егор Сорин
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