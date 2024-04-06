Сорин — о Пузанове: «В 18-20 лет спортсмен может за несколько месяцев выйти на новый уровень»

Тренер сборной России Егор Сорин в интервью «СЭ» высказался о лыжнике Дмитрии Пузанове, который попал в медали на взрослых стартах впервые во взрослой карьере.

«Такое периодически случается на спринтерских дистанциях. На несложных кругах, где спусковая часть уже в конце круга. Круг тут относительно тех дистанций, что мы бегали весь сезон, короткий. Быстрее 3 минут бывает, но редко. То, что именно Пузанов смог быстро пробежать, тем интереснее и приятнее, спортсмен по своему возрасту даже не показывал в спринте каких-то выдающихся результатов, а тут так по взрослым сразу.

С другой стороны, он 2005 года, как раз в 18-20 лет спортсмен может буквально за несколько месяцев выйти на совершенно иной уровень. Наверняка они с тренером провели тщательную работу перед этим стартом, как мы видим, правильную. Разбежался к концу сезона и показал свой потенциал.

Разумеется, рано называть его звездой. Как минимум надо еще несколько таких стартов пробежать. Я вообще считаю, что у нас в лыжных гонках нет звезд. Есть сильные спортсмены, которые показывают свой уровень. Надеемся, что он в будущем также будет прогрессировать и чаще проявлять себя», — сказал Сорин «СЭ».

Пузанов попал в финал в спринте, оставив без главного старта трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Дмитрий занял в финале третье место.

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