Сорин — о Губерниеве: «Зачем мне с ним говорить? Что сказать? Я высказал свою позицию, и все»

Тренер сборной России Егор Сорин в интервью «СЭ» высказался о своем публичном конфликте с комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Мне улаживать нечего. Я высказал свою позицию, и все. Когда ты ведешь достаточно активную жизнь в медиа, то даже когда происходит что-то плохое, нужно высказывать свою позицию. Наши болельщики, те, кто следят за нашим видом спорта через медиапространство, — не у всех есть возможность приехать самим на соревнования, тем более знать какую-то внутреннюю кухню, поэтому нет полного понимания той ситуации, которая сложилась. Выводы делают из медиа.

Значит, нужно передать свое видение как специалиста, как тренера. Я высказал свою позицию, она была отлична от позиции других людей, прессы, того же самого Дмитрия. Поэтому, возможно, и произошел публичный спор. Каждый высказал свою позицию, и здесь нет ничего необычного, что-то улаживать не вижу смысла.

Поговорить вживую? А зачем? Что сказать? Для фанатов лыжного спорта я поделился тем видением, которое сложилось лично у меня, привел свои аргументы. Кто-то их принял, кто-то нет, это уже дело каждого отдельного человека. Но высказаться мне показалось на тот момент правильным и нужным», — сказал Сорин «СЭ».

Полностью интервью Егора Сорина читайте на сайте «СЭ».