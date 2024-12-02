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Лыжные гонки

Сегодня, 10:49

Сорин прокомментировал победу Коростелева в гонке на 10 км классическим стилем на Кубке России

Даниил Аршавский
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о победе своего подопечного Савелия Коростелева в гонке на 10 километров классическим стилем на этапе Кубке России в Хакасии.

«Савелий готов бегать каждую неделю на высоком уровне. Не сказать, что мы были уверенны в его победе, но понимали, что если ничего не произойдет, он будет бороться за первое место. Считаю, что он уверенно выиграл, стартовав впереди всех своих главных соперников», — цитирует Сорина «РБ Спорт».

Коростелев показал время 23 минуты и 25 секунд, второе место занял Иван Горбунов (+9,2 секунды), а третье — Сергей Ардашев (+15,9).

Источник: «РБ Спорт»
Егор Сорин
Савелий Коростелев
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