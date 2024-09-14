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Лыжные гонки

Сегодня, 18:35

Сорин рассказал, кто поборется с Большуновым за звание сильнейшего лыжника страны

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, кто из россиян составит конкуренцию трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову в борьбе за звание лидера национальной команды в предстоящем сезоне.

«Перед началом сезона у всех лыжников есть перспективы стать новым лидером сезона, не только у Савелия Коростелева. Шансы навязать борьбу Большунову есть у всех. С нетерпением ждем начала сезона, чтобы увидеть, кто может встать вровень с Большуновым. Я бы не стал выделять конкретно Савелия. Помимо Савелия у нас есть немало сильных спортсменов — Сергей Ардашев, Ваня Горбунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов. Как наберут оптимальные кондиции, они тоже будут бороться с Большуновым за звание сильнейшего в нашей стране», — приводит слова Сорина Metaratings.ru.

Летний чемпионат России по лыжным гонкам (лыжероллерам) состоится 15-18 сентября в Тюмени.

Источник: Metaratings.ru
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Егор Сорин

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