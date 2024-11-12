Сорин: «Устюгов пропустит первый этап Кубка России»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о подготовке к сезону Сергея Устюгова.

«Сергей начинает уже третий сезон по одному и тому же графику, выступая на своих окружных соревнованиях. Раньше они были в разные даты, а сейчас совместились со стартами «Югория. Первый снег». Сергей также будет пропускать первый этап Кубка России в Вершине Теи и присоединится к сильнейшим лыжникам страны уже на втором и третьем этапах Кубка России.

Он него мы всегда ожидаем борьбы только за самые высокие места, так что Сергей пока не удивляет. Самое главное, что он не удивляет в худшую сторону. Он бегает, показывает неплохой уровень. Надеюсь, что и по ходу сезона Устюгов будет держать планку», — приводит слова Сорина «РБ Спорт».

Устюгов занял третье место на соревнованиях «Югория. Первый снег» в гонке на 10 км свободным стилем.