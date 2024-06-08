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Лыжные гонки

Сегодня, 12:06

Сорина будет проходить реабилитацию после операции еще на протяжении двух месяцев

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина пропустит до двух месяцев. Девушка будет восстанавливаться после операции, сообщает Telegram-канал группы тренера сборной России Егора Сорина.

Спортсменка перенесла операцию в апреле после финала Кубка России.

— Татьяна в строю, как и Наташа тренируется по индивидуальному плану, реабилитация после апрельской операции займет еще 1-2 месяца, — говорится в сообщении.

В общем зачете Кубка России по итогам прошлого сезона Сорина заняла 14-е место.

Татьяна Сорина (Алешина)
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