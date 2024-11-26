Спицов стал победителем гонки на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России, Большунов — второй

Лыжник из Тюменской области Денис Спицов выиграл гонку на 15 км раздельным стартом на первом этапе Кубка России в Вершине Теи.

Спортсмен преодолел дистанцию свободным стилем за 32 минуты 38,6 секунды.

Второй результат показал Александр Большунов, выступающий за Республику Татарстан. Его отставание от лидера составило 9,2 секунды. Третье место занял еще один представитель Тюменской области Артем Мальцев (+12,1 секунды).

Ранее в разделке на 10 км у женщин победила Екатерина Смирнова. Второй стала Арина Каличева, третьей — Алина Пеклецова.