Mash: предварительная причина смерти Резцовой — остановка сердца

Стала известная представительная причина смерти трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

По информации Mash, спортсменка скончалась из-за остановки сердца. Отмечается, что долго время Резцова была в депрессии и злоупотребляла алкоголем.

Муж спортсменки Леонид Резцов сообщил, что супругу госпитализировали 15 октября. Mash добавляет, что бригаду скорой медицинской помощи Резцова встретила в нетрезвом состоянии.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988, а также серебряным призером Калгари-1988 на дистанции 20 км. На ее счету 3 золота и 2 серебра на чемпионатах мира.

В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова скончалась в возрасте 58 лет