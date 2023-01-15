Бородавко надеется, что Степанова сможет составить конкуренцию Непряевой: «Это пойдет на пользу обеим»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о конкурентах Натальи Непряевой.

«У Непряевой нет конкурентов? Я надеялся, что Вероника Степанова сможет подняться на более высокую ступень и сможет конкурировать не только в коньке, но и в классике. Будем надеяться, что так и произойдет. Это пойдет на пользу обеим спортсменкам», — сказал Бородавко «СЭ».

Наталья Непряева стала победительницей в скиатлоне на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

27-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 15 км за 42 минуты и 32,8 секунды.

Второе место заняла Вероника Степанова (отставание 5,4 секунды), третьей стала Екатерина Смирнова (25,1).