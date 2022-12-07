Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 16:20

Статью про Савелия Коростелева могут удалить из Википедии

Иван Торопцев
Корреспондент
Савелий Коростелев.
Фото Соцсети Савелия Коростелева
Telegram Дзен

Статью о российском лыжнике Савелии Коростелеве могут удалить из Википедии.

Страница предложена к удалению, поскольку, по мнению редакторов, победы на этапах Кубка России недостаточно для того, чтобы на ресурсе существовала статья о спортсмене.

«Как двукратный чемпион мира по юниорам он тоже не достоин страницы в Википедии. Именно потому, что чемпион по юниорам. Википедия для спортсменов рассматривает только достижения на соревнованиях для взрослых», — написал один из редакторов в обсуждении темы по удалению страницы Коростелева.

Отмечается, что условиями для размещения страницы является либо завоеванная спортсменом медаль на взрослом Кубке или чемпионате мира, либо же участие в Олимпийских играх.

19-летний Коростелев — сын известной российской лыжницы и призера Олимпийских игр Натальи Коростелевой. Он является двукратным чемпионом мира среди юниоров (10 км классическим стилем и эстафета). В сезоне-2022/23 спортсмен лидирует в личном зачете Кубка России с 261 очком после двух этапов.

Сборная России по лыжным гонкам
Савелий Коростелев
3
1
Читайте также
Бывший форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022
Психологические проблемы и личная драма. Биатлонистка Пипер погибла от несчастной любви
Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Киеву время стать сильнее
Дмитрий Песков: о вмешательстве России в планы совершить госпереворот в ФРГ речи не идет
Движение затруднено на Дмитровском шоссе в Москве из-за прорыва коммуникаций
Какая помощь есть для самозанятых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Губерниев назвал врунами и лицемерами норвежских лыжников

Вяльбе об удалении Википедией статьи о Коростелеве: «Интернету придется смириться — его фамилия все равно там будет»