Степанова необычно ответила на просьбу журналистов об интервью

Сегодня, 13:20
Российская лыжница Вероника Степанова, выигравшая разделку на 10 км на «Чемпионских высотах», необычно ответила на просьбу корреспондента «СЭ» об интервью. Ранее Степанова написала, что журналисты задают скучные вопросы.
— Вероника, можно скучное интервью?
— Пришлите вопросы в Instagram (Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России. — Прим. «СЭ»), может, отвечу. Я «директ» читаю. Или на почту. Не России, а электронную. Если бы у меня была с собой визитка, я бы ее дала, но у меня нет.
На этот вопрос «СЭ» о том, как Вероника пользуется вышеупомянутой соцсетью в России, она только улыбнулась и не стала отвечать.
Степанова выиграла гонку с 25-секундным преимуществом над Натальей Непряевой, которая до этого не проигрывала несколько личных гонок подряд.