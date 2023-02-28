Степанова необычно ответила на просьбу журналистов об интервью

Российская лыжница Вероника Степанова, выигравшая разделку на 10 км на «Чемпионских высотах», необычно ответила на просьбу корреспондента «СЭ» об интервью. Ранее Степанова написала, что журналисты задают скучные вопросы.

— Вероника, можно скучное интервью?

— Пришлите вопросы в Instagram (Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России. — Прим. «СЭ»), может, отвечу. Я «директ» читаю. Или на почту. Не России, а электронную. Если бы у меня была с собой визитка, я бы ее дала, но у меня нет.

На этот вопрос «СЭ» о том, как Вероника пользуется вышеупомянутой соцсетью в России, она только улыбнулась и не стала отвечать.

Степанова выиграла гонку с 25-секундным преимуществом над Натальей Непряевой, которая до этого не проигрывала несколько личных гонок подряд.