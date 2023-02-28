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Лыжные гонки

Сегодня, 13:20

Степанова необычно ответила на просьбу журналистов об интервью

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Вероника Степанова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российская лыжница Вероника Степанова, выигравшая разделку на 10 км на «Чемпионских высотах», необычно ответила на просьбу корреспондента «СЭ» об интервью. Ранее Степанова написала, что журналисты задают скучные вопросы.

— Вероника, можно скучное интервью?

— Пришлите вопросы в Instagram (Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России. — Прим. «СЭ»), может, отвечу. Я «директ» читаю. Или на почту. Не России, а электронную. Если бы у меня была с собой визитка, я бы ее дала, но у меня нет.

На этот вопрос «СЭ» о том, как Вероника пользуется вышеупомянутой соцсетью в России, она только улыбнулась и не стала отвечать.

Степанова выиграла гонку с 25-секундным преимуществом над Натальей Непряевой, которая до этого не проигрывала несколько личных гонок подряд.

Вероника Степанова
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