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Сегодня, 12:51

Степанова: «Встречаются спортсмены, которые участвуют на всех этапах Кубка России. Мы как гастролирующий цирк»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала свое выступление на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

— Как в целом оцените свое выступление на Кубке России?

— А вы как оцениваете — я справилась с задачей или нет?

— Могло быть лучше.

— Бесконечность не предел. Скиатлон будет еще на соревнованиях в Малиновке, там попробую отыграться.

— В какой момент поняли, что все уже, отпустили Наташу?

— Я не отпускала ее, не сдавалась до самого финиша.

— Достаточно долгое время тебя не было в Сыктывкаре. Какие ощущения от возвращения?

— Когда я здесь, ко мне сразу приходят воспоминания, когда я участвовала в соревнованиях на призы Раисы Петровны Сметаниной. Это здорово. Здесь проходили одни из моих первых российских соревнований. А так, здесь встречаются все те же спортсмены, которые участвуют на всех этапах Кубка России. Мы как гастролирующий цирк.

Вероника Степанова
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Степанова: «Шанс выиграть скиатлон был. Интрига сохранялась до самого финиша»