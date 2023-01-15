Степанова: «Встречаются спортсмены, которые участвуют на всех этапах Кубка России. Мы как гастролирующий цирк»

Сегодня, 12:51
Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала свое выступление на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.
— Как в целом оцените свое выступление на Кубке России?
— А вы как оцениваете — я справилась с задачей или нет?
— Могло быть лучше.
— Бесконечность не предел. Скиатлон будет еще на соревнованиях в Малиновке, там попробую отыграться.
— В какой момент поняли, что все уже, отпустили Наташу?
— Я не отпускала ее, не сдавалась до самого финиша.
— Достаточно долгое время тебя не было в Сыктывкаре. Какие ощущения от возвращения?
— Когда я здесь, ко мне сразу приходят воспоминания, когда я участвовала в соревнованиях на призы Раисы Петровны Сметаниной. Это здорово. Здесь проходили одни из моих первых российских соревнований. А так, здесь встречаются все те же спортсмены, которые участвуют на всех этапах Кубка России. Мы как гастролирующий цирк.