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Сегодня, 12:41

Степанова: «Шанс выиграть скиатлон был. Интрига сохранялась до самого финиша»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала выступление в скиатлоне на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Степанова заняла второе место, уступив Наталье Непряевой.

— Ощущения немного обидные, Наташа на классике убежала, не хотела со мной играть. Я на коньковой части дистанции догнала ее, и мы поиграли, как я и обещала вчера.

— Был ли шанс все-таки выиграть?

— Конечно, был. Интрига была до самого финиша. Мы обговаривали с тренером вчера разные расклады, сегодня получилось вот так...

— Погодные условия как-то отразились на гонке?

— Нет, это моя любимая погода, когда идет небольшой снег, трасса свежая. Было интересно.

— С Наташей у вас нет жесткого соперничества?

— Как нет? Сейчас же было жесткое соперничество.

— Она вчера, когда спросили про соперничество с тобой, обиделась и ушла.

— Ну это Наталья... Мы на лыжне соперники, а в жизни мы друзья. Все как всегда.

Вероника Степанова
Наталья Непряева
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Наталья Непряева выиграла скиатлон на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Степанова: «Встречаются спортсмены, которые участвуют на всех этапах Кубка России. Мы как гастролирующий цирк»