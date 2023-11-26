Степанова выиграла гонку классическим стилем на первом этапе Кубка России

Сегодня, 08:42
Российская лыжница Вероника Степанова стала победительницей гонки классическим стилем на первом этапе Кубка России, который проходит на Вершине Теи (Хакасия).
22-летняя спортсменка прошла дистанцию за 29 минут и 17,6 секунды. Второй стала Анастасия Кулешова (отставание 28 секунд), третьей — Алина Пеклецова (+33,4).
Лыжные гонки.
Кубок России, первый этап.
Классический стиль
Женщины
1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 29.17,6
2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — отставание 28 секунд.
3. Алина Пеклецова (Архангельская область) +33,4