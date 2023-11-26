Степанова выиграла гонку классическим стилем на первом этапе Кубка России

Российская лыжница Вероника Степанова стала победительницей гонки классическим стилем на первом этапе Кубка России, который проходит на Вершине Теи (Хакасия).

22-летняя спортсменка прошла дистанцию за 29 минут и 17,6 секунды. Второй стала Анастасия Кулешова (отставание 28 секунд), третьей — Алина Пеклецова (+33,4).

Лыжные гонки.

Кубок России, первый этап.

Классический стиль

Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 29.17,6

2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — отставание 28 секунд.

3. Алина Пеклецова (Архангельская область) +33,4