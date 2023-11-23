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Лыжные гонки

Сегодня, 08:41

Степанова выиграла гонку с раздельным стартом свободным стилем на Кубке России

Виктория Кравченко
Вероника Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Вероника Степанова победила в гонке раздельным стартом на 10 километров свободным стилем в рамках первого этапа Кубка России по лыжным гонкам.

Она показала результат 24 минуты 25,9 секунды. Второй стала Алина Пеклецова (отставание 30,2 секунды). Замкнула тройку призеров Мария Истомина (+54,8).

Сегодня в Хакасии пройдет мужская гонка на 15 км с раздельным стартом свободным стилем.

Первый этап Кубка России. Вершина Теи. Гонка на 10 км свободным стилем. Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 24.25,9.

2. Алина Пеклецова (Архангельская область) +0.30,2.

3. Мария Истомина (Архангельская область) +0.54,8.

4. Екатерина Никитина (Мордовия) +0.55,2.

5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1.04,4.

Вероника Степанова
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