Степанова выиграла масс-старт классическим стилем на втором этапе Кубка России

Сегодня, 11:22
Российская лыжница Вероника Степанова стала победительницей масс-старта классическим стилем на 20 км на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени.
22-летняя спортсменка прошла дистанцию за 1 час 7 минут и 52,9 секунды. Второй стала Анастасия Фалеева (отставание 0,2 секунды), третьей — Анастасия Кулешова (+0,7).
3 декабря в 12.20 начнется мужской масс-старт на 20 километров на втором этапе Кубка России в Тюмени.
Кубок России по лыжным гонкам, сезон-2023/24
2-й этап, Тюмень
Женщины
Масс-старт 20 км
1. Вероника Степанова — 1:07.53,0
2. Анастасия Фалеева — +0,2
3. Анастасия Кулешова — +0,7
4. Мария Истомина + 1,4.
5. Лидия Горбунова + 10,4.
6. Евгения Крупицкая + 11,0.
7. Алёна Баранова + 13,9.
8. Екатерина Смирнова + 26,1.