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Сегодня, 11:22

Степанова выиграла масс-старт классическим стилем на втором этапе Кубка России

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российская лыжница Вероника Степанова стала победительницей масс-старта классическим стилем на 20 км на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени.

22-летняя спортсменка прошла дистанцию за 1 час 7 минут и 52,9 секунды. Второй стала Анастасия Фалеева (отставание 0,2 секунды), третьей — Анастасия Кулешова (+0,7).

3 декабря в 12.20 начнется мужской масс-старт на 20 километров на втором этапе Кубка России в Тюмени.

Кубок России по лыжным гонкам, сезон-2023/24

2-й этап, Тюмень

Женщины

Масс-старт 20 км

1. Вероника Степанова — 1:07.53,0

2. Анастасия Фалеева — +0,2

3. Анастасия Кулешова — +0,7

4. Мария Истомина + 1,4.

5. Лидия Горбунова + 10,4.

6. Евгения Крупицкая + 11,0.

7. Алёна Баранова + 13,9.

8. Екатерина Смирнова + 26,1.

Анастасия Фалеева
Вероника Степанова
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