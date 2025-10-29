Степанова заявила о двойных стандартах у европейских лыжников в вопросе допуска россиян

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала негативное отношение иностранных спортсменов к допуску россиян к международным соревнованиям.

Ранее россияне под руководством Юрия Бородавко проходили тренировочный сбор в Австрии с 2 по 20 октября.

«Интересно, почему здесь это OK для того же Клебо или Иверсена — полностью бегать со мной, а вот на Олимпиаде — нет? Вот и мне смешно», — говорится в сообщении в Telegram-канале спортсменки.

Ранее норвежец Йоханнес Клебо поддержал решение Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) о недопуске россиян к международным соревнованиям.