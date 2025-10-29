Видео
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

29 октября, 09:45

Степанова заявила о двойных стандартах у европейских лыжников в вопросе допуска россиян

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала негативное отношение иностранных спортсменов к допуску россиян к международным соревнованиям.

Ранее россияне под руководством Юрия Бородавко проходили тренировочный сбор в Австрии с 2 по 20 октября.

«Интересно, почему здесь это OK для того же Клебо или Иверсена — полностью бегать со мной, а вот на Олимпиаде — нет? Вот и мне смешно», — говорится в сообщении в Telegram-канале спортсменки.

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и&nbsp;Сергей Устюгов на&nbsp;Олимпиаде-2022.«В каждой стране может быть свое решение о допуске лыжников из России». Раскрыты подробности борьбы в FIS за отмену санкций

Ранее норвежец Йоханнес Клебо поддержал решение Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) о недопуске россиян к международным соревнованиям.

Источник: Telegram-канал Вероники Степановой
2

  • Djin Ignatov

    Степанова как ВСЕ мы помним говорила что наши спортсмены когда находятся за границей то для них это является не безопасным !! МОК и другие приняли решение - В целях БЕЗОПАСЕОСТИ наших спортсменов их просто не ДОПУСКАТЬ !!! Желание Степановой меж.организации выполнили полностью и поддержали ее !

    10.11.2025

  • Фирсыч

    То, что ОКР не является членом МОК, Степанову не смущает?

    29.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Вероника Степанова
    Йоханнес Клебо
    Сборная России по лыжным гонкам
