Степанова заявила о двойных стандартах у европейских лыжников в вопросе допуска россиян

29 октября, 09:45
Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала негативное отношение иностранных спортсменов к допуску россиян к международным соревнованиям.
Ранее россияне под руководством Юрия Бородавко проходили тренировочный сбор в Австрии с 2 по 20 октября.
«Интересно, почему здесь это OK для того же Клебо или Иверсена — полностью бегать со мной, а вот на Олимпиаде — нет? Вот и мне смешно», — говорится в сообщении в Telegram-канале спортсменки.
Ранее норвежец Йоханнес Клебо поддержал решение Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) о недопуске россиян к международным соревнованиям.
Djin Ignatov
Степанова как ВСЕ мы помним говорила что наши спортсмены когда находятся за границей то для них это является не безопасным !! МОК и другие приняли решение - В целях БЕЗОПАСЕОСТИ наших спортсменов их просто не ДОПУСКАТЬ !!! Желание Степановой меж.организации выполнили полностью и поддержали ее !
10.11.2025
Фирсыч
То, что ОКР не является членом МОК, Степанову не смущает?
29.10.2025