Ступак не будет выступать в нейтральном статусе, если для этого необходимо будет отсудить Россию

Олимпийская чемпионка лыжница Юлия Ступак не будет выступать в нейтральном статусе, если для этого необходимо будет подписать документ, осуждающий Россию.

«Слышала, что сейчас ведется работа над тем, чтобы допустить нас в нейтральном статусе. Идут разговоры, что придется подписывать некую бумагу. На это мне хочется сказать — никакой бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, мы подписывать не будем. Реально надоели ущемлять наши права и унижать достоинство российского спортсмена. Я российский атлет, я люблю и уважаю свою страну. И если мне дают нейтральный статус, то никакой бумаги я подписывать не буду», — цитирует Ступак ТАСС.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.