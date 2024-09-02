Ступак объяснила переход на самоподготовку сменой приоритетов

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак ответила на вопрос, почему приняла решение уйти из сборной России и перейти на самостоятельную подготовку.
«Я уже достаточно взрослый спортсмен для того, чтобы понимать, что мне нужно в данный момент. Я решила провести этот год с моей семьей. Решение уйти из сборной далось мне трудно, но в данный момент семья важнее», — цитирует Ступак Metaratings.
29-летняя Ступак замужем за другим лыжником Никитой Ступаком. У пары есть ребенок — сын Арсений, которому 4 года.
Также Ступак является бронзовым призером Олимпиады и многократным призером чемпионатов мира.