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Лыжные гонки

Сегодня, 16:28

Ступак объяснила переход на самоподготовку сменой приоритетов

Лыжница Юлия Ступак
Юлия Ступак.
Фото Global Look Press
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак ответила на вопрос, почему приняла решение уйти из сборной России и перейти на самостоятельную подготовку.

«Я уже достаточно взрослый спортсмен для того, чтобы понимать, что мне нужно в данный момент. Я решила провести этот год с моей семьей. Решение уйти из сборной далось мне трудно, но в данный момент семья важнее», — цитирует Ступак Metaratings.

29-летняя Ступак замужем за другим лыжником Никитой Ступаком. У пары есть ребенок — сын Арсений, которому 4 года.

Также Ступак является бронзовым призером Олимпиады и многократным призером чемпионатов мира.

Источник: Metaratings
Юлия Ступак (Белорукова)
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