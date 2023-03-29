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Лыжные гонки

Сегодня, 09:14

Ступак объявила о переходе в группу Егора Сорина

Виталий Косик
Корреспондент
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Российская лыжница Юлия Ступак объявила о переходе в группу к тренеру Егору Сорину.

«Всем привет. Так как у нас любят хот ньюс и мусолят их до дыр, я решила сделать объявление. Со следующего сезона я буду тренироваться в составе группы Егора Сорина. Огромное спасибо Юрию Викторовичу Бородавко за понимание и поддержку. Больше мусолить эту тему мне не хочется. Так же, как и тему о решении МОК», — написала лыжница в соцсетях.

В начале марта 2023 года россиянка объявила об уходе из группы старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.

Егор Сорин
Юлия Ступак (Белорукова)
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