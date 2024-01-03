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Лыжные гонки

3 января, 23:29

Ступак пожелала российскому спорту добавить зрелищности и медийности в 2024 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак выступила с пожеланиями на 2024 год.

«Пожалуй, на следующий год я пожелала бы российскому спорту добавить еще больше зрелищности, масштаба и медийности, по крайней мере в нашем виде спорта. Потому что результаты есть, красивая и честная борьба была, есть и будет всегда. Пусть случится так, что лыжные гонки попробует, если не в профессиональном контексте, то хотя бы в любительском, каждый житель страны. Лыжи и объединяют, и оздоравливают, и вообще очень много чего дают», — приводит слова Ступак Metaratings.ru.

41-летняя спортсменка завершила профессиональную карьеру в 2016 году.

Источник: https://metaratings.ru/news/stupak-na-2024-god-pozhelala-by-rossiiskomu-sportu-dobavit-zrelishnosti-i-mediinosti-320949/
Юлия Ступак
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