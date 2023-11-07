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Сегодня, 12:34

Ступак призналась, что продолжает общение с экс главным тренером сборной России Крамером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете Юлия Ступак призналась, что продолжает общение с экс главным тренером сборной России Маркусом Крамером.

«Продолжаю ли общаться с Крамером? Да, мы постоянно на связи, но он ни в том, ни в этом году не лез в мой тренировочный процесс. Даже не спрашивает меня, что мы делаем на тренировках. Ему интересно пообщаться на более личные темы: как себя чувствую, какой у меня настрой. Разговариваем и о бытовых вещах, делимся новостями из наших семей. Сейчас наше общение более родственное и дружеское общение, чем когда он был моим тренером», — приводит слова Ступак Metaratings.ru.

Крамер работал в национальной команде России с 2015 года. Прошлой весной он покинул сборную.

Источник: https://metaratings.ru/news/stupak-my-postoyanno-na-svyazi-s-kramerom-no-on-ne-lezet-v-moi-trenirovochnyi-process-302976/
Маркус Крамер
Юлия Ступак
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