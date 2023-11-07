Ступак: «С российскими спортсменами на международной арене будет гораздо интереснее»

Российская лыжница Юлия Ступак ответила на вопрос о взаимоотношениях со спортсменами из других стран. По ее словам, многие из них ждут возвращения россиян на международную арену.

«Если мы и разговариваем, то не затрагиваем все внешние темы. Мы разговариваем о жизни, о семьях. Причем я никогда никому не пишу первая, все пишут мне. Мне кажется, мы друг друга понимаем. Те люди, с которыми я общаюсь, они более лояльные. Но это те люди, которые подходили и говорили: «Мы вас ждем». Таких людей было реально много. Для меня это показатель, что остается тот процент людей, которые действительно хотят, чтобы мы приехали. И мы-то действительно принесем другую атмосферу. Я это точно знаю, что с российскими спортсменами на международной арене будет гораздо интереснее, — сказала Ступак.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение россиян и белорусов на предстоящий сезон Кубка мира.

28-летняя Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, а также трехкратным призером чемпионатов мира.