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Сегодня, 15:08

Ступак высказалась об уравнивании дистанций для мужчин и женщин на Кубке мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете Юлия Ступак высказалась об уравнивании дистанций для мужчин и женщин на Кубке мира.

«Мне не нравится, я плохо к этому отношусь. Мужчины физиологически сильнее женщин, и это надо учитывать. Меня и всех вокруг устраивало, как я бегала всю жизнь. И наши девочки, и лыжницы из других стран не понимают, к чему такие изменения. Остается только приспосабливаться к нововведению. При этом я убеждена, что в России это теперь тоже нужно вводить. Рано или поздно мы вернемся, и лучше как можно раньше начать и быть готовыми к моменту, когда выйдем на международную арену. Чем раньше ты начнешь, тем быстрее адаптируешься», — приводит слова Ступака Metaratings.ru.

Весной этого года Международная федерация лыжных видов спорта уравняла женские и мужские дистанции в лыжных гонках на чемпионатах мира. Спортсмены будут проходить дистанции 10, 20 и 50 км, скиатлон 10+10 км, а также эстафету 4х7,5 км. Изменения вступят в силу с предстоящего сезона.

Источник: https://metaratings.ru/news/stupak-plokho-otnoshus-k-uravnivaniyu-distancii-muzhchiny-silnee-zhenshin-eto-nado-uchityvat-302978/
Юлия Ступак
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