Ступак выступит на этапах Кубка России в Кирово-Чепецке

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак сообщила, что выступит на третьем и четвертом этапах Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке (Кировская область).

«Стартую 16, 20 и 24 числа», — написала Ступак в своем Telegram-канале.

Третий этап Кубка России в Кирово-Чепецке пройдет с 14 по 16 декабря, четвертый этап состоится 20-24 декабря. 16 декабря женщины будут соревноваться к гонке на 5 км классическим стилем, 20 декабря спортсменки выступят в аналогичной дисциплине, а 24 декабря пройдет скиатлон.

28-летняя Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, а также трехкратным призером чемпионатов мира.