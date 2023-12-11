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Лыжные гонки

Сегодня, 12:53

Ступак выступит на этапах Кубка России в Кирово-Чепецке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Юлия Ступак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Юлия Ступак сообщила, что выступит на третьем и четвертом этапах Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке (Кировская область).

«Стартую 16, 20 и 24 числа», — написала Ступак в своем Telegram-канале.

Третий этап Кубка России в Кирово-Чепецке пройдет с 14 по 16 декабря, четвертый этап состоится 20-24 декабря. 16 декабря женщины будут соревноваться к гонке на 5 км классическим стилем, 20 декабря спортсменки выступят в аналогичной дисциплине, а 24 декабря пройдет скиатлон.

28-летняя Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, а также трехкратным призером чемпионатов мира.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231211/lyzhnitsa-1915045616.html?in=l
Юлия Ступак
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