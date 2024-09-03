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Лыжные гонки

Сегодня, 12:40

Ступак заявила, что может вернуться в сборную России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская лыжница Юлия Ступак не исключила, что вернется в сборную России.

«У меня прекрасные отношения с Егором Сориным и Еленой Вяльбе. Очень надеюсь, что никого не подставила и не обидела. При желании вернусь обязательно. Уверена, мне будут рады», — цитирует Ступак Metaratings.

29-летняя спортсменка в конце апреля сообщила, что будет готовиться к новому сезону по индивидуальному плану.

В минувшем сезоне Ступак заняла 39-е место в общем зачете Кубка России. Помимо золота Игр в Пекине на счету лыжницы три олимпийские бронзовые медали, а также два серебра и одна бронза чемпионатов мира.

Источник: Metaratings
Юлия Ступак
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