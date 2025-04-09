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Лыжные гонки

9 апреля, 15:53

Суд вынес приговор мужчине, который 1,5 года преследовал лыжницу Карлссон

Ана Горшкова
Корреспондент
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Суд в Швеции вынес приговор 65-летнему мужчине, который преследовал шведскую лыжницу Фриду Карлссон.

Как сообщает Expressen, суд Онгерманланда назначил мужчине наказание в виде условного срока 2 года и выплату компенсации в размере 40 тысяч крон (около 3650 евро). Обвиняемый преследовал Карлссон с октября 2023 года, направил более 200 сообщений и звонил около 207 раз. Также в телефоне 65-летнего мужчины были обнаружены 7300 фотографий Карлссон.

Сообщается, что мужчина отрицал какую-либо вину и утверждал, что у них с 25-летней лыжницей любовная связь.

Тереза Йохауг.Йохауг передумала завершать карьеру. Легендарная лыжница все-таки выступит на Олимпиаде?
Источник: Expressen
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Фрида Карлссон
Сборная Швеции по лыжным гонкам
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