Лыжница Суркова ответила Степановой: «Мы в свое время тоже были в статусе перворазрядников»

Призер Олимпиады-2018 Анна Суркова (Нечаевская — дев.) в интервью «СЭ» ответила на претензии олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

Ранее 23-летняя спортсменка выразила недовольство в связи с ситуацией, при которой ведущие лыжники страны выступают вместе с «перворазрядниками».

«Не знаю, к чему она так сказала. Это нормальная практика, нам нужно двигать новое поколение, ребята должны расти. А чтобы расти, нужно соревноваться с элитой. Всегда так было, есть и будет. Мы все в свое время были в статусе таких перворазрядников», — сказала Суркова.

Российские лыжники не выступают на международных соревнованиях с марта 2022 года.