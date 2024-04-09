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Сегодня, 18:30

Лыжница Суркова ответила Степановой: «Мы в свое время тоже были в статусе перворазрядников»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Призер Олимпиады-2018 Анна Суркова (Нечаевская — дев.) в интервью «СЭ» ответила на претензии олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

Ранее 23-летняя спортсменка выразила недовольство в связи с ситуацией, при которой ведущие лыжники страны выступают вместе с «перворазрядниками».

«Не знаю, к чему она так сказала. Это нормальная практика, нам нужно двигать новое поколение, ребята должны расти. А чтобы расти, нужно соревноваться с элитой. Всегда так было, есть и будет. Мы все в свое время были в статусе таких перворазрядников», сказала Суркова.

Анна Суркова Нечаевская. «Наши старты сейчас не хуже международных — обделенными себя не чувствуем». Призер Олимпиады в Пхенчхане все еще в деле

Российские лыжники не выступают на международных соревнованиях с марта 2022 года.

Анна Нечаевская
Вероника Степанова
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