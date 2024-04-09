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Сегодня, 18:15

Лыжница Суркова — о времени с сыном: «Постоянно прокручиваешь в голове, что ребенок растет без меня»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Призер Олимпиады-2018 Анна Суркова (Нечаевская — дев.) в интервью «СЭ» рассказала о том, как ей удается сочетать материнство и профессиональный спорт.

«Большое спасибо родителям, бабушкам и дедушкам, которые помогают мне с ребенком. Сидят с сыном. Если бы не они, я бы никуда не ездила и не выступала. А раз такая помощь, то почему бы и нет? Вместе с тем чувствуется ответственность, хочется показывать результаты, радовать семью и близких.

Упускаю ли что-то в плане материнства? Это щепетильный для меня момент. Когда уезжаю из дома, первая неделя для меня всегда очень тяжелая. Нужно втягиваться заново в режим, постоянно еще прокручиваешь в голове, что ребенок где-то там растет без меня. Я многое не вижу из того, как он меняется... Но жизнь такова, спорт требует жертв. Но спорт не вечен. Надеюсь, что, когда Арсений вырастет, он поймет свою маму», — сказала Суркова.

 
Анна Суркова Нечаевская. «Наши старты сейчас не хуже международных — обделенными себя не чувствуем». Призер Олимпиады в Пхенчхане все еще в деле

32-летняя спортсменка родила сына в 2022 году.

Анна Нечаевская
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