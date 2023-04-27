Журова поддержала Вяльбе: «Выступать под нейтральным флагом было бы неправильно»

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Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая заявила, что запрещает российским лыжникам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.
«Да, мы приходим к тому, что необходимо соглашаться только на участие с российским флагом. Только так наши лыжники смогут полноценно принимать участие в международных соревнованиях. В них государство очень много вкладывает, поэтому выступать под нейтральным флагом было бы неправильно. Наши спортсмены должны нести национальные цвета. Важно показать, что российский спорт — это про достижения, борьбу и стремление, а не политику», — приводит слова Журовой Sport24.
28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.