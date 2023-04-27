Журова поддержала Вяльбе: «Выступать под нейтральным флагом было бы неправильно»

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая заявила, что запрещает российским лыжникам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Да, мы приходим к тому, что необходимо соглашаться только на участие с российским флагом. Только так наши лыжники смогут полноценно принимать участие в международных соревнованиях. В них государство очень много вкладывает, поэтому выступать под нейтральным флагом было бы неправильно. Наши спортсмены должны нести национальные цвета. Важно показать, что российский спорт — это про достижения, борьбу и стремление, а не политику», — приводит слова Журовой Sport24.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.