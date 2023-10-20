Свищев назвал Резцову кумиром и примером для многих поколений

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова была великой спортсменкой и примером для многих поколений.

«Выражаю свои соболезнования. Это была великая спортсменка, уникальная в своем роде. Она была кумиром и примером для многих поколений. Очень жаль, что вот так скоропостижно уходит история», — приводит слова Свищева ТАСС.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988, а также серебряным призером Калгари-1988 на дистанции 20 км. На ее счету 3 золота и 2 серебра на чемпионатах мира.

В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова скончалась в возрасте 58 лет