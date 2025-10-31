Свищев отреагировал на награду провалившей допинг-тест немецкой лыжницы Карл

Допинг
31 октября, 18:15
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на признание провалившей допинг-тест Виктории Карл лучшей лыжницей сезона в Германии.
«Ничего уже не удивляет. При таком внимании к нам, при том, что мы создали, пожалуй, лучшую антидопинговую систему в мире, где-то в Европе происходит вот такое. Мораль отсутствует совершенно. Как и безнаказанность», — цитирует Свищева ТАСС.
В июне 2025 года стало известно, что в допинг-пробе 30-летней спортсменки обнаружили запрещенное вещество кленбутерол. В DSV тогда сообщили, что вещество было в составе сиропа от кашля, который назначил врач по медицинским показаниям — у спортсменки был острый спастический бронхит.
При этом Карл заблаговременно сообщила о приеме препарата во время допинг-контроля. Национальное антидопинговое агентство инициировало расследование этого нарушения.
No Name 4
Свищёв, ты обещал Крушельницкого отмазать и оправдать, ну и??? За свои слова сперва ответь, козёл!
04.11.2025