31 октября, 18:15

Свищев отреагировал на награду провалившей допинг-тест немецкой лыжницы Карл

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на признание провалившей допинг-тест Виктории Карл лучшей лыжницей сезона в Германии.

«Ничего уже не удивляет. При таком внимании к нам, при том, что мы создали, пожалуй, лучшую антидопинговую систему в мире, где-то в Европе происходит вот такое. Мораль отсутствует совершенно. Как и безнаказанность», — цитирует Свищева ТАСС.

Виктория Карл.Попавшаяся на допинге Виктория Карл стала лыжницей года в Германии. Поддержка от властей?

В июне 2025 года стало известно, что в допинг-пробе 30-летней спортсменки обнаружили запрещенное вещество кленбутерол. В DSV тогда сообщили, что вещество было в составе сиропа от кашля, который назначил врач по медицинским показаниям — у спортсменки был острый спастический бронхит.

При этом Карл заблаговременно сообщила о приеме препарата во время допинг-контроля. Национальное антидопинговое агентство инициировало расследование этого нарушения.

Источник: ТАСС
  • No Name 4

    Свищёв, ты обещал Крушельницкого отмазать и оправдать, ну и??? За свои слова сперва ответь, козёл!

    04.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Виктория Карль
    Дмитрий Свищев
