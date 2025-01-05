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Лыжные гонки

Сегодня, 15:05

Сорина — о Гонке чемпионов: «Атмосфера похожа на Кубок мира»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина поделилась эмоциями от лыжно-биатлонной Гонки чемпионов, которая состоялась в Рязани.

Соревнования проходили в формате смешанной эстафеты, в которой участвовали 10 команд. Каждая команда состоит из лыжницы, лыжника, биатлонистки и биатлониста.

— Атмосфера очень хорошая и похожа на Кубок мира. Поэтому почаще бы проводили такие гонки. Зрителей очень много. Приятно видеть, что болельщики приходят и болеют. Спасибо организаторам, что они продлили нам праздничное новогоднее настроение.

— Какая задача была у вас на этапе?

— Постараться убежать. Наташа попробовала. Я поняла, что это бесполезно, потому что круг очень быстрый. Главное прийти в группе и максимально попробовать разорвать, — сказала Сорина «СЭ».

Победу в Гонке чемпионов одержала команда Александра Терентьева, в составе которой также были Мария Истомина, Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов.

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Татьяна Сорина (Алешина)
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