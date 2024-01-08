Терентьев объяснил, почему его тактика на лыжне не всегда нравится Бородавко

Российский лыжник Александр Терентьев рассказал, почему тренер Юрий Бородавко не одобряет его тактику на лыжне.

«Когда все время идешь по дистанции первым, кто-то может тебя обогнать не потому, что сильнее, а просто, допустим, у человека лучше работают лыжи. Сейчас лыжные гонки стали предельно контактными, подготовка лыж имеет колоссальное значение, и на спусках можно отыграть весь тот запас, который я обеспечиваю себе на подъемах достаточно большими усилиями», — цитирует спортсмена RT.

24-летний Терентьев является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине, а также двукратным чемпионом зимней Универсиады 2019 года.