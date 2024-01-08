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Лыжные гонки

Сегодня, 12:07

Терентьев объяснил, почему его тактика на лыжне не всегда нравится Бородавко

Алина Савинова
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Российский лыжник Александр Терентьев рассказал, почему тренер Юрий Бородавко не одобряет его тактику на лыжне.

«Когда все время идешь по дистанции первым, кто-то может тебя обогнать не потому, что сильнее, а просто, допустим, у человека лучше работают лыжи. Сейчас лыжные гонки стали предельно контактными, подготовка лыж имеет колоссальное значение, и на спусках можно отыграть весь тот запас, который я обеспечиваю себе на подъемах достаточно большими усилиями», — цитирует спортсмена RT.

24-летний Терентьев является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине, а также двукратным чемпионом зимней Универсиады 2019 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1255174-terentev-borodavko-lyzhnyi-sport
Александр Терентьев
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