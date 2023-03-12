Терентьев поделился впечатлениями от нового стадиона в Казани

Призер Олимпийских игр Александр Терентьев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от нового лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» в Казани и спринтерской шоу-гонки.

«Трасса хорошо подготовлена в таких погодных условиях, мне все понравилось. Можно ли здесь проводить чемпионат России? Тот круг, на котором мы бежали, он очень пологий, на таком спринт будет бежать очень тяжело. Но как этап Кубка России — возможно, почему бы нет. Формат шоу-гонки мне очень нравится», — сказал Терентьев.

Объект должен был открыться еще в марте 2022 года. Летом вокруг комплекса возник скандал из-за проблем с асфальтовым покрытием трасс.