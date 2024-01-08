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Сегодня, 11:44

Терентьев — про технику Нортуга: «Можно не только ходить на лыжах, но и бежать»

Алина Савинова
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Российский лыжник Александр Терентьев ответил на вопрос, у кого он подсмотрел манеру бегать на лыжах в подъем.

«Впервые я увидел такой бег в подъем не у Йоханнеса Клебо, а у Петтера Нортуга. Он так бегал в 2015-м на чемпионате мира в Фалуне. Я просмотрел запись тех забегов позже и как раз тогда задумался, что в спринте этот прием способен неплохо работать: можно не только ходить на лыжах, но и бежать. Это нарабатывается тренировками. Правда, получается у всех по-разному. У каждого человека в этом плане свои особенности. Мне, как довольно мощному спортсмену, проще вкладываться в прыжки, а кто-то катит значительно быстрее, чем бегает», — цитирует Терентьева RT.

24-летний Терентьев является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине, а также двукратным чемпионом зимней Универсиады 2019 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1255172-terentev-lyzhi-manera
Александр Терентьев
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