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Лыжные гонки

Сегодня, 12:35

Терентьев рассказал про случай в Тюмени с «паршивым снегом»

Алина Савинова
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Российский лыжник Александр Терентьев назвал самый паршивый снег в своей карьере.

«Ну, не сказать, что самый паршивый, но, например, когда мы бегали в конце прошлого сезона на чемпионате России в Тюмени, там по погоде уже был большой плюс, а это для состояния снега даже хуже, чем когда большой минус. Трасса разбивается в кашу, снег налипает на лыжи, они начинают проваливаться, пропадает скольжение. Девочки по такому снегу, бывает, за пять минут круг бегут — для них спринт в таких условиях превращается почти в дистанционную гонку», — цитирует спортсмена RT.

24-летний Терентьев является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине, а также двукратным чемпионом зимней Универсиады 2019 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1255185-terentev-lyzhnya-plohie-usloviya
Александр Терентьев
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