Терентьев стал победителем мужского спринта на «Красногорской лыжне»

Лыжник Александр Терентьев выиграл мужской спринт свободным стилем на «Красногорской лыжне».

25-летний спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 41.33 секунды.

Второе место занял Иван Безматерных, отставший от лидера на 0,26 секунды. Тройку призеров замкнул Константин Тиунов (+1,34).

Победительницей женского спринта стала Наталья Терентьева — супруга Александра Терентьева. 29-летняя спортсменка одержала свою первую победу с момента возобновления карьеры после рождения ребенка.

«Красногорская лыжня»

Спринт, свободный стиль

Мужчины

1. Александр Терентьев — +2.41,33

2. Иван Безматерных — +0,26

3. Константин Тиунов — +1,34

4. Арсений Власов — +4,50

5. Иван Кочетков — +6,19

6. Петр Свиридов — +10,47