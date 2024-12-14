Терентьев стал победителем спринта на этапе Кубка России в Чусовом, Устюгов — второй

Лыжник Александр Терентьев, представляющий Тюменскую область, завоевал золотую медаль в спринтерской гонке третьего этапа Кубка России в Чусовом. 25-летний россиянин показал результат 3 минуты 5,59 секунды. Вторым стал Сергей Устюгов, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ (+0,47 секунды). Тройку призеров замкнул Сергей Забалуев из Татарстана (+0,69 секунды). Александр Большунов, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ, не смог пробиться в полуфинал спринтерской гонки. У женщин победительницей в спринтерской гонке стала представительница Республики Татарстан Анастасия Фалеева. Этап Кубка России проходит с 12 по 15 декабря в Чусовом.