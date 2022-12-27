Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:28

Терентьев выиграл спринт свободным стилем на пятом этапе Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Александр Терентьев выиграл спринт свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

Терентьев показал результат 2 минуты 57,82 секунды. Вторым стал Федор Назаров (+0,10), третьим — Денис Филимонов (+2,31).

Александр Большунов и Сергей Устюгов столкнулись и упали в 1/2 финала. Они не вышли в финал гонки.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

5-й этап

Красногорск

Мужчины

Финал

1. Александр Терентьев — 2.57,82

2. Федор Назаров — 0,10

3. Денис Филимонов — 2,31

4. Артем Мальцев — 2,47

5. Иван Якимушкин — 2,63

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Терентьев
0
Читайте также
Россия на ЧМ-2026. Кто сыграет за сборную?
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
«Русская весна» показала кадры уничтожения танков ВСУ в Донбассе
Al Mayadeen назвал визит Зеленского в США сигналом бедствия перед разгромом ВСУ
Глава расстрелянной в Макеевке семьи рассказал детали трагедии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Непряева победила в спринте на пятом этапе Кубка России, Пантрина — вторая, Фалеева — третья

Большунов после столкновения с Устюговым: «Потерял на какое-то время сознание»