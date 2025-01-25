Терентьева: «Ижевск одно из немногих мест, где есть атмосфера праздника»

Лыжница Наталья Терентьева прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка России в Ижевске.

«На взрослых соревнованиях я впервые в Ижевске, так как раньше соревновалась на «Пионерской правде» много лет назад. Пока не удалось прогуляться по городу, так как у нас слишком плотный график, но Ижевск действительно встречает нас очень тепло. Это одно из немногих мест, где есть такая атмосфера праздника», — цитирует Vprognoze.ru Терентьеву.

В финале Терентьева опередила Алену Баранову и Анастасию Фалееву.