Терентьева призналась, что первые старты всегда даются ей тяжело

Российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) рассказала, в какой момент сезона у нее обычно появляется желание соревноваться.

«Оно всегда есть. Другой вопрос, что у меня сколько лет одна и та же картина: разбегаюсь только плюс-минус к Новому году. Только тогда появляется что-то наподобие результата. Так было, когда мы бегали Кубки мира, сейчас происходит то же самое. Первые старты всегда даются тяжело. Проходят даже на каком-то небольшом внутреннем разочаровании. Для меня в этом плане первый соревновательный месяц — самый тяжелый», — цитирует Терентьеву RT.

28-летняя Терентьева является олимпийской чемпионкой в эстафете (2022), трехкратным призером Олимпийских игр, трехкратным призером чемпионатов мира. В сезоне-2021/22 она завоевала Большой хрустальный глобус.

В августе спортсменка вышла замуж за российского лыжника Александра Терентьева.