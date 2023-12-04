Терентьева: «Стараюсь тянуться по большей части за парнями, как бы искусственно завышаю себе планку»

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Российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) ответила на вопрос, не устает ли она на сборах от недостатка личного пространства.
«Основные тренировки, когда идет техническая или скоростная работа, я всегда выполняю одна. Спарринг-партнер, даже если есть, мне зачастую только мешает, особенно если это девочка. Я стараюсь тянуться по большей части за парнями, как бы искусственно завышаю себе планку. В бытовом плане я вообще не люблю оставаться одна. До замужества у нас был девчачий коллектив, сейчас постоянно рядом Саша, и мне это очень сильно помогает. Раньше ведь как было: конец сбора, надо продолжать заставлять себя тренироваться, а ты думаешь только о том, что хочешь домой, к родным и близким. Сейчас, считайте, половина семьи постоянно со мной, на сборе. Я морально не устаю», — цитирует Терентьеву RT.
28-летняя Терентьева является олимпийской чемпионкой в эстафете (2022), трехкратным призером Олимпийских игр, трехкратным призером чемпионатов мира. В сезоне-2021/22 она завоевала Большой хрустальный глобус.
В августе спортсменка вышла замуж за российского лыжника Александра Терентьева.