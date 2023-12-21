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Лыжные гонки

Сегодня, 13:46

Терентьева рассказала о восстановлении после травмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (Непряева) уже возобновила тренировки после травмы, однако пока не может сказать, когда вернется на соревнования.

«Сейчас мое состояние уже лучше, я тренируюсь. Когда ждать на стартах? Ждите. В этом сезоне? Конечно, я планирую», — приводит слова Трентьевой ТАСС.

28-летняя Терентьева является олимпийской чемпионкой в эстафете (2022), трехкратным призером Олимпийских игр, трехкратным призером чемпионатов мира. В сезоне-2021/22 она завоевала Большой хрустальный глобус.

Источник: https://tass.ru/sport/19597517
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