Терентьева выиграла спринт на «Красногороской лыжне» и одержала первую победу после возобновления карьеры

Сегодня, 16:15
Лыжница Наталья Терентьева стала победительницей женского спринта свободным стилем на «Красногорской лыжне».
29-летняя спортсменка показала результат 3.05,95. Терентьева одержала первую победу после возобновления карьеры после паузы в связи с рождением ребенка.
Второе место заняла Дарья Бобкова, отставшая от лидера на 3,08 секунды Третьей стала Екатерина Шибекина (+3,42).
«Красногорская лыжня»
Спринт, свободный стиль
Женщины
1. Наталья Терентьева — 3.05,95
2. Дарья Бобкова — +3,08
3. Екатерина Шибекина — +3,42
4. Анастасия Кириллова — +4,14
5. Мария Турланова — +5,49
6. Елизавета Еремеева — +8,50