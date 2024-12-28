Терентьева выиграла спринт на «Красногороской лыжне» и одержала первую победу после возобновления карьеры

Лыжница Наталья Терентьева стала победительницей женского спринта свободным стилем на «Красногорской лыжне». 29-летняя спортсменка показала результат 3.05,95. Терентьева одержала первую победу после возобновления карьеры после паузы в связи с рождением ребенка. Второе место заняла Дарья Бобкова, отставшая от лидера на 3,08 секунды Третьей стала Екатерина Шибекина (+3,42). «Красногорская лыжня» Спринт, свободный стиль Женщины 1. Наталья Терентьева — 3.05,95 2. Дарья Бобкова — +3,08 3. Екатерина Шибекина — +3,42 4. Анастасия Кириллова — +4,14 5. Мария Турланова — +5,49 6. Елизавета Еремеева — +8,50