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Лыжные гонки

Сегодня, 16:15

Терентьева выиграла спринт на «Красногороской лыжне» и одержала первую победу после возобновления карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лыжница Наталья Терентьева стала победительницей женского спринта свободным стилем на «Красногорской лыжне».

29-летняя спортсменка показала результат 3.05,95. Терентьева одержала первую победу после возобновления карьеры после паузы в связи с рождением ребенка.

Второе место заняла Дарья Бобкова, отставшая от лидера на 3,08 секунды Третьей стала Екатерина Шибекина (+3,42).

«Красногорская лыжня»

Спринт, свободный стиль

Женщины

1. Наталья Терентьева — 3.05,95

2. Дарья Бобкова — +3,08

3. Екатерина Шибекина — +3,42

4. Анастасия Кириллова — +4,14

5. Мария Турланова — +5,49

6. Елизавета Еремеева — +8,50

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Наталья Терентьева (Непряева)
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