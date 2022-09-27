Тереза Йохауг будет работать экспертом на норвежском телевидении

27 сентября, 19:53
Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии Тереза Йохауг станет экспертом телеканала NRK.
Она заключила трудовой договор до 2026 года.
«Я чувствую, что у меня достаточно знаний с учетом столь долгого пребывания в спорте. Более 15 лет в национальной команде.
Думаю, это очень хорошая возможность поделиться этими знаниями с теми, кто смотрит гонки дома", — сказала Йохауг.
Спортсменка является четырехкратной олимпийской чемпионкой, завоевала золото на ОИ-2010 и три золота на ОИ-2022. Также на ее счету 14 золотых медалей чемпионатов мира.
34-летняя Йохауг завершила карьеру весной 2022 года.