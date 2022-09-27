Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

27 сентября, 19:53

Тереза Йохауг будет работать экспертом на норвежском телевидении

Иван Шитик
Корреспондент

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии Тереза Йохауг станет экспертом телеканала NRK.

Она заключила трудовой договор до 2026 года.

«Я чувствую, что у меня достаточно знаний с учетом столь долгого пребывания в спорте. Более 15 лет в национальной команде.

Думаю, это очень хорошая возможность поделиться этими знаниями с теми, кто смотрит гонки дома", — сказала Йохауг.

Спортсменка является четырехкратной олимпийской чемпионкой, завоевала золото на ОИ-2010 и три золота на ОИ-2022. Также на ее счету 14 золотых медалей чемпионатов мира.

34-летняя Йохауг завершила карьеру весной 2022 года.

Тереза Йохауг
0
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Шведский лыжник не исключил бойкот Кубка мира в случае допуска россиян

Вяльбе проведет встречу с президентом Международной федерации лыжного спорта Элиашом