Тереза Йохауг будет работать экспертом на норвежском телевидении

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии Тереза Йохауг станет экспертом телеканала NRK.

Она заключила трудовой договор до 2026 года.

«Я чувствую, что у меня достаточно знаний с учетом столь долгого пребывания в спорте. Более 15 лет в национальной команде.

Думаю, это очень хорошая возможность поделиться этими знаниями с теми, кто смотрит гонки дома", — сказала Йохауг.

Спортсменка является четырехкратной олимпийской чемпионкой, завоевала золото на ОИ-2010 и три золота на ОИ-2022. Также на ее счету 14 золотых медалей чемпионатов мира.

34-летняя Йохауг завершила карьеру весной 2022 года.