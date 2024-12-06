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Лыжные гонки

Сегодня, 17:29

Йохауг — о первой победе после возобновления карьеры: «Неудачница» снова стала победительницей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежская лыжница Тереза Йохауг поделилась эмоциями после победы в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Ранее шведский журналист Томас Петтерсен назвал 36-летнюю спортсменку «неудачницей» первого этапа в Руке (Финляндия).

«Совершенно потрясающе. Это было весело. У меня была довольно тяжелая неделя, я знала, что устала после Рука. Сегодня я победила, «неудачница» стала победительницей.

Петтерссон что-то пробудил во во мне. Интересно, стоит ли мне нанять его своим психологическим тренером? Я была немного в бешенстве и использовала свою агрессию сегодня», — цитирует Йохауг NRK.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Йохауг одержала первую победу после возобновления карьеры в августе.

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Тереза Йохауг
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