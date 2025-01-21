Тихомиров прокомментировал возможный допуск россиян

Президент Всероссийской федерации сноуборда Денис Тихомиров отреагировал на слова главы Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохана Элиаша, выступившего за допуск россиян на международные турниры.

«Поживем — увидим, будет ли какое-то движение. Не знаю, мне сложно комментировать. Надеюсь, что да. Йохан Элиаш — приятный человек, симпатизирует нам, но посмотрим», — сказал Тихомиров Metaratings.ru.

Ранее Элиаш сообщил, что выступает за то, чтобы допускать российских спортсменов в нейтральном статусе, как это было на летней Олимпиаде в Париже. Он заявил, что российские атлеты, которые не связаны с силовыми структурами, не должны нести ответственность за деятельность правительства.