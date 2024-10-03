Тихонов назвал ожидаемым недопуск российских спортсменов к зимним стартам

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал продление отстранения российских лыжников и биатлонистов на сезон-2024/25.

«Очень много было звонков по поводу допуска наших спортсменов-зимников к международным соревнованиям. К Кубку мира нас уже не допустили, но все это было предсказуемо. Мы всегда ищем вину и пытаемся сами себя обмануть, что допинг — это политический заказ. Если мы сами себе не напоганим, больше этого никто не сделает», — цитирует Тихонова Vprognoze.ru.

Российские биатлонисты и лыжники не принимают участие в международных соревнованиях с 2022 года.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение россиян от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25.